مانشستر سيتي الأغلى في العالم بمليار يورو

دخل مانشستر سيتي التاريخ، لأنه الفريق الأغلى في العالم، بعد أن تجاوزت القيمة السوقية للاعبيه مليار يورو، مسجلاً 1.014 مليار يورو، وفقاً لمرصد "CEIS" المتخصص في المال والأعمال.

وتفوق سيتي بذلك على باريس سان جيرمان (913 مليوناً)، وريال مدريد (902 مليون)، ومانشستر يونايتد (751 مليوناً)، ويوفنتوس (719 مليوناً)، وبرشلونة (697 مليوناً).

الأرقام الجديدة تضاف إلى سلسلة الأرقام القياسية لسيتي، ومنها أرقامه غير المسبوقة في الموسمين الأخيرين التي حقق فيها أعلى معدل للفوز في الموسم الواحد (32 مباراة) موسم 2018، ووصوله إلى النقطة 100، وهو أعلى معدل نقاط يحصل عليه فريق في موسم، وتسجيله أكبر عدد من الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي في موسم (106 أهداف)، كما أنه الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الإنجليزي في السنوات العشر الأخيرة (4 مرات)، والوحيد الذي يحتفظ باللقب لموسمين على التوالي 2018 و2019، والفوز بأربعة ألقاب محلية في موسم، وهي الدوري، وكأس الاتحاد، وكأس الرابطة، والكأس الخيرية.

يأتي الإنجاز رغم أن مانشستر سيتي لم يكن النادي الأكثر إنفاقاً على شراء اللاعبين في الانتقالات الصيفية، حيث كان ريال مدريد صاحب اليد العليا في التعاقدات بـ 303 ملايين يورو، ومن بعده غريمه التقليدي برشلونة بـ 255 مليوناً على صفقات الصيف، وأتلتيكو مدريد بـ 243 مليوناً، ويوفنتوس بـ 188 مليوناً، وسيتي في الترتيب الخامس بـ 168 مليوناً.

وتعكس الأرقام تفوق النادي الإنجليزي في تحقيق المكاسب بشكل تراكمي واستراتيجي، والمضي بقوة نحو الصدارة.