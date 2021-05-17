الشائعات تتزايد حول مستقبل رونالدو مع يوفنتوس برحيل سياراته

نشرت تقارير إيطالية، صباح الاثنين، مقطع فيديو يوضح نقل سيارات كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على متن شاحنة كبيرة متخصصة.

وارتبط البرتغالي بالرحيل عن يوفي مع نهاية الموسم الجاري، خاصة مع خسارة الفريق لبطولة الدوري الإيطالي وتعقد موقفه هذا الموسم بشأن حسم مقعد مؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وقالت "بير سيمبر كالتشيو" أن الشاحنة من شركة تُدعى "رودو كارغو"، وهي شركة نقل مشهورة مقرها في مدينة لشبونة البرتغالية، لافتة إلى أن مقطع الفيديو يظهر سيارات البالغ من العمر 36 عاماً وهي تُنقل من منزله في تورينو.

من جانبها قال موقع "فوتبول إيطاليا" أن وصول هذه السيارات عام 2018 كان علامة كبيرة على انضمام رونالدو إلى يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة إلى أن مغادرة السيارات منزل رونالدو ربما يكون علامة فاصلة على رحيل البرتغالي.

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 18-19 قادماً من ريال مدريد، وحصد مع البيانكونيري بطولة الدوري المحلي مرتين، والسوبر المحلي مرة واحدة.