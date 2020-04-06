الشائعات تحاصر سوق انتقالات اللاعبين

مع توقف منافسات كرة القدم في مختلف أنحاء العالم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، ازدادت الشائعات بشكل أكبر حول العديد من أبرز النجوم.

فيما يلي استعراض لأبرز ما تردد حول 11 من نجوم كرة القدم، والخيارات المطروحة أمام كل منهم.

مانويل نوير

لا يزال الحارس البالغ من العمر 34 عاما والذي اعتلى منصة التتويج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، واحداً من أبرز الحراس في العالم، وينتهي عقد نوير مع بايرن ميونيخ في 30 يونيو المقبل، وتردد أن المحادثات حول مدة التجديد، قد توقفت بين الطرفين.

دايوت أوباميكانو

حقق قلب الدفاع البالغ من العمر 21 عاماً، انطلاقة هائلة مع لايبتزيغ، وجذب أنظار العديد من أندية القمة في أوروبا، ويتردد أن أوباميكانو قد يرحل مقابل 60 مليون يورو.

بول بوغبا

كان النجم الفرنسي المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2014، قد عاد إلى مانشستر يونايتد قادماً من يوفنتوس عام 2016، وتردد أنه يتطلع إلى العودة ليوفي من جديد، لكن يقال أيضاً أن ريال مدريد يرغب بضمه.

جايدون سانشو

حاز مهاجم بوروسيا دورتموند، على إعجاب الجماهير بعدما سجل هذا الموسم 14 هدفاً وصنع 16 هدفاً آخر، ويستمر عقد سانشو حتى عام 2022، لكن عودته إلى إنجلترا ضمن الاحتمالات القائمة، حيث يتردد أن مانشستر يونايتد وتشيلسي من بين الأندية المهتمة به.

نيمار

يرغب النجم البرازيلي في العودة إلى برشلونة، لكن يجب التوصل أولاً إلى مبلغ مناسب، حيث كان باريس سان جيرمان قد تعاقد معه مقابل 222 مليون يورو في صفقة قياسية عام 2017.

ليونيل ميسي

ترجح كافة التوقعات أن يستكمل النجم الأرجنتيني مسيرته الاحترافية مع برشلونة، ويستمر عقد ميسي الحالي حتى 2021، لكنه وجه انتقادات لمسؤولي النادي مؤخراً، عندما وافق اللاعبون على تخفيض رواتبهم في ظل أزمة فيروس كورونا.

ليروي ساني

كان الألماني هدفاً مهماً لبايرن ميونيخ الصيف الماضي، قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة في الركبة، وتردد أن رغبة بايرن تراجعت الآن وكذلك رغبة اللاعب نفسه في الانضمام إلى حامل لقب الدوري الألماني.

كيليان مبابي

كان المهاجم الفرنسي قد انضم إلى باريس سان جيرمان عام 2017، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 200 مليون يورو، ويرغب ريال مدريد حالياً في التعاقد معه.

كريستيانو رونالدو

يستمر عقد النجم البرتغالي البالغ من العمر 35 عاماً مع يوفنتوس حتى عام 2022، لكن التساؤلات أثيرت حول الوضع المالي ليوفي، في ظل تأثر إيطاليا بشكل كبير بأزمة كورونا.

غاريث بايل

يلعب المهاجم الويلزي مع ريال مدريد منذ عام 2013، وتكرر الحديث في أوقات سابقة حول أنه بات قريباً من الرحيل، ولا يزال بايل مستمراً بعقد حتى 2022، لكنه نادراً ما شارك هذا الموسم قبل توقف المنافسات.

زلاتان إبراهيموفيتش

عاد النجم السويدي إلى ميلان في يناير الماضي، لكن العديد من الشائعات أثيرت حول مستقبله في ظل التوقف الحالي للمنافسات، كما أنه هو نفسه لم يستبعد إنهاء مسيرته الاحترافية.