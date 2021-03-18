الشاب ريكيلمي ينافس بيريز على رئاسة ريال مدريد

أكدت تقارير إسبانية، أن رجل الأعمال، المليونير الشاب، إنريكي ريكيلمي، يستعد لخوض انتخابات رئاسة ريال مدريد المقررة في يوليو المقبل، ومنافسة الرئيس الحالي، فلورنتينو بيريز.

وذكرت إذاعة "أونثي ثيرو"، وصحيفة "داريو سبورت"، أن ريكيلمي، مؤسس شركة "COX ENERGY" المتخصصة في الطاقة المتجددة، يعتزم الترشح للفوز برئاسة ريال مدريد.

ويبلغ ريكيلمي من العمر 32 عاماً، وأنشأ شركته المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة في عام 2014، ولديه استثمارات في مجال العقارات والمراكز التجارية.

ويمتلك المليونير الإسباني الشاب عضوية في النادي الملكي منذ 20 عاماً.

وفاز ريكيلمي بالجائزة الوطنية كأصغر رجل أعمال في 2018، التي يمنحها الاتحاد الإسباني لرجال الأعمال الشباب.

واختارت مجلة "فوربس" الاقتصادية في العام الماضي، رجل الأعمال الشاب، كواحد من أكثر 100 إسباني إبداعاً في عالم ريادة الأعمال، نظراً لعمله في العديد من القطاعات، مثل التعدين، والإسمنت، والبنية التحتية.

وعلى الجانب الآخر، حقق رجل الأعمال، والملياردير، والسياسي السابق، فلورنتينو بيريز (74 عاماً)، العديد من الإنجازات خلال فترة رئاسته ريال مدريد في ولايتين، الأولى بين العامين 2000 و2006، والثانية من 2009 حتى الآن.

ويحظى بيريز بثقة العديد من أعضاء ريال مدريد، وفي حال فوزه في الانتخابات المقبلة، ستكون أمامه تحديات كبيرة، أهمها التوصل لحل لتجديد عقد قائد ريال، سيرخيو راموس، وتعزيز الفريق بصفقات كبيرة.