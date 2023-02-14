الشباب يفوز على أبها ويعتلي صدارة دوري روشن

احتل الشباب صدارة دوري روشن السعودي بصورة مؤقتة بعد فوزه المهم على ضيفه أبها بهدفين دون رد على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) لحساب الجولة الـ 17 من المسابقة.

حمل هدفا اللقاء توقيعي الأرجنتيني إيفر بانيغا (22)، والبرازيلي كارلوس جونيور (56).

الشباب في صدارة دوري روشن

بهذه النتيجة، انفرد "الليث الأبيض" في صدارة الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة من 18 مباراة، بفارق 3 نقاط عن النصر والاتحاد صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي.

فيما تجمد رصيد أبها عند 22 نقطة ليبقى في المركز الثامن على سلم الترتيب العام.

يذكر أن فريق المدرب فيسنتي مورينو سيواجه في مباراته القادمة فريق ناساف كارشي الأوزبكي يوم الأحد المقبل ضمن دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا.