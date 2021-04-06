الشركة السعودية تفوز بحقوق البطولات الآسيوية لأربع سنوات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن «شركة الرياضة السعودية» حصلت على الحقوق الحصرية لبث المسابقات التي تقام تحت مظلة الاتحاد لمدة 4 سنوات في الفترة من عام (2021) الحالي إلى عام 2024.

جاء ذلك بعد أن وقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقداً مع «شركة الرياضة السعودية» تمتلك الشركة بموجبه حقوق بث المباريات الرسمية داخل النطاق الجغرافي للمملكة وبشكل حصري لجميع مباريات المسابقات الآسيوية، بما فيها التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، ومسابقات دوري أبطال آسيا.

وستقوم الشركة ببث جميع مباريات المسابقات الآسيوية من خلال منصة «GSA live» كمرحلة أولى، في حين سيتم بث المباريات فضائياً في الربع الأخير من السنة الحالية 2021 على أن يتم الإعلان عن الآلية الخاصة بذلك في وقت لاحق.

يذكر، أن «شركة الرياضة السعودية» تأسست في منتصف 2020، وهي شركة متخصصة في مجال الإعلام الرياضي؛ بهدف تطوير الإنتاج التلفزيوني للمحتوى الرياضي، والحصول على حقوق البث الفضائي للأحداث الرياضية العالمية.