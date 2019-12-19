الشريف: ريال مدريد استحق ركلتي جزاء في الكلاسيكو

أكد جمال الشريف، الخبير التحكيمي في شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، أن ريال مدريد استحق ركلتي جزاء أمام برشلونة في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء في الكلاسيكو على ملعب كامب ناو.

وقال الشريف عقب نهاية المباراة: "التدخل على (رافاييل) فاران من جانب (كليمون) لونغليه في الحالة الأولى، يستحق ركلة جزاء وإنذاراً لمدافع برشلونة.

"قام (إيفان) راكيتيتش بمسك وشد فاران، لم ينظر للكرة واستمر في دفع مدافع ريال مدريد ومنعه من الوصول للكرة، ركلة جزاء صحيحة أخرى لم يحتسبها الحكم وإنذار للاعب برشلونة".

واختتم: "اتعجب من عدم عودة الحكم إلى تقنية الفيديو في الحالتين".

يذكر أن اللقاء انتهى بالتعادل السلبي ليواصل الغريمان صدارتهما للدوري الإسباني بنفس عدد النقاط.