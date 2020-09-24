الشعراوي يقترب من مزاملة رونالدو في يوفنتوس

لا يزال يوفنتوس تسعى للوصول إلى حل في مركز الجناح الأيمن، في ظل علامات الاستفهام التي تحيط باستمرار دوغلاس كوشتا في صفوف الفريق.

ووفقاً لصحيفة «كالتشيوميركاتو»، الإيطالية، فإن البرازيلي يجذب اهتمام عدد من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى رأسها ولفرهامبتون، فيما سيفتح رحيله عن البيانكونيري الباب أمام التعاقد مع لاعب جديد في هذا المركز.

ويضع يوفي تركيزه على ضم نجم ميلان وروما ومنتخب إيطاليا السابق ستيفان الشعراوي، ذي الأصول المصرية، والملقب في إيطاليا بـ «الفرعون»، والذي يلعب حالياً لشانغهاي غرينلاند شينهوا، إذ يعتبر خياراً أسهل للتعاقد معه عن التعاقد مع فيديريكو كييزا، نجم فيورنتينا، والذي يعتبر أحد أهم اللاعبين على رادار السيدة العجوز.

وخلال مسيرته تشارك الشعراوي غرفة الملابس مع لاعبين من أصحاب الأسماء الكبيرة مثل زلاتان إبراهيموفيتش وفرانشيسكو توتي ومحمد صلاح، فيما سيعني انتقاله إلى يوفنتوس اللعب بجوار النجم كريستيانو رونالدو.

وكان يوفنتوس قد تعاقد مع المهاجم ألفارو موراتا قادماً من أتلتيكو مدريد لتعويض رحيل غونزالو هيغواين، الذي انتقل إلى إنتر ميامي.