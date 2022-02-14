الشكوك تحوم مشاركة بنزيمة مع ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان

ما زالت الشكوك تحوم حول إمكانية اعتماد المدير الفني كارلو أنشيلوتي على الهداف الفرنسي كريم بنزيمة حين يلاقي ريال مدريد مستضيفه باريس سان جيرمان غداً الثلاثاء.

ويلتقي الغريمان في مواجهة مرتقبة تقام على ملعب بارك دي برانس في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وعانى الفريق الملكي في غياب نجمه المخضرم وحقق فوزاً واحداً في آخر 4 مباريات خاضها وآخرها التعادل السلبي مع فياريال السبت المنصرم.

ومع أن بنزيمة شارك في التدريبات أمس الأحد، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان أنشيلوتي سيشركه في المباراة منذ البداية.

وينقسم مشجعو ريال مدريد لقسمين، يرى الأول أن على الفريق تجنب الزج ببنزيمة والتريث في إشراكه من أجل التركيز على منافسات الدوري الإسباني كونها بطولة يمكن فعلياً الفوز بها لاعتلاء الميرينغي الصدارة حالياً.

وترى فئة أخرى أن ريال قادر على المنافسة أوروبياً رغم صعوبة التحديات وعدم وضوح الرؤية وتطالب بالاعتماد على أفضل العناصر أمام باريس سان جيرمان من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.