الشكوك تحيط بإمكانية لحاق هازارد بالكلاسيكو

أكدت تقارير إسبانية أن إمكانية لحاق النجم إيدين هازارد صانع ألعاب ريال مدريد، بمواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة باتت صعبة للغاية.

وكان الدولي البلجيكي قد تعرض لإصابة عضلية جديدة في الساق اليمنى أبعدته عن ريال مدريد منذ بداية موسم الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أن هازارد قد لا يلحق بمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، والمقرر إقامتها يوم 24 من الشهر الجاري.

وأضافت الصحيفة أن أفضل التقديرات لإصابة البلجيكي تؤكد أنه يحتاج إلى 3 أسابيع على الأقل من أجل التعافي والعودة للمشاركة في المباريات.

وأشارت إلى أن إصابة هازارد حدثت في 30 سبتمبر الماضي، وهو ما يعني صعوبة لحاقه بالمباراة خوفاً من التعجل بالدفع به، وهو ما قد يجدد إصابته مرة أخرى.

ويعاني هازارد من لعنة إصابات تطارده منذ أن التحق بصفوف الملكي صيف عام 2019 قادماً من تشيلسي، تسببت في غيابه عن المشاركة مع الفريق في معظم فترات الموسم.

وشارك البلجيكي طوال الموسم الماضي في 16 مباراة فقط من مباريات الدوري الإسباني، كما ظهر في 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وكان هازارد نفسه قد أكد في ختام الموسم الماضي أنه قضى واحداً من أسوأ الأعوام في مسيرته على الإطلاق بسبب توالي الإصابات، قبل أن يتعرض لانتكاسة جديدة في سبتمبر الماضي.