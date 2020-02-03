الشكوك حول مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان تتصاعد مجدداً

أثار كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان تساؤلات عديدة حول إمكانية انتقاله لريال مدريد نهاية الموسم الجاري.

وسبق أن ربطت العديد من التقارير الهداف الفرنسي بالانتقال مستقبلا إلى العاصمة الإسبانية، للعب تحت قيادة نجمه المفضل ومواطنه زين الدين زيدان.

وقام مبابي بالإعجاب بالصورة التي نشرها مواطنه كريم بنزيمة، نجم ريال مدريد، على حسابه بشبكة “إنستغرام” لهدف الفوز الذي سجله بشباك أتلتيكو في ديربي مدريد.

وجاء تصرّف مبابي بعد واقعة خلافه مع توماس توخيل، مدرب سان جيرمان، خلال مباراة مونبلييه.

وبدا مبابي غاضباً من توخيل لحظة استبداله في الدقيقة (69) خلال مواجهة مونبلييه، حيث أوقفه المدرب الألماني لتفسير سبب استبداله لكن النجم الشاب لم يرغب في سماع شيء وحاول الابتعاد عنه أكثر من مرة.