الشيخ جاسم يريد مبابي في مانشستر يونايتد

البوابة - يخطط الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي لجلب النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى مانشستر يونايتد الصيف القادم بحال نجاح استحواذه على النادي الإنجليزي العريق.

ويعد الملف القطري لشراء يونايتد الأبرز رفقة ملف مجموعة "إنيوس" التي يقودها الملياردير الإنجليزي جيم راتكليف.

وقالت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أن القطريين مستعدون للإنفاق ببذخ على تعاقدات جديدة إذا ما اشتروا النادي فعلياً.

مبابي أحد أبرز أهداف الشيخ جاسم

يعد الهداف الفرنسي مطلباً رئيسياً للقطريين الذين يمتلكون باريس سان جيرمان، وتقدر قيمة مهاجم الفريق الباريسي بنحو 180 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفيرماركت" الألماني.

كما يبرز اسما الفرنسييين الآخرين إدواردو كامافينغا (ريال مدريد) وكينغزلي كومان (بايرن ميونخ) ضمن الخيارات المطروحة.