الشيخ جاسم يتم الاستحواذ على مانشستر يونايتد قبل نهاية العام

اقترب الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني من حسم صفقة الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ذا سن" البريطانية.

ووافقت عائلة غلايزر المالكة للنادي العريق على التخلي عنه بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر.

وكثرت الانتقادات الموجهة للعائلة الأميركية في ظل ابتعاد الفريق عن المنافسة عن الألقاب بشكلٍ فعلي خلال الأعوام الماضية.

ودخل السير جيم راتكليف في منافسة مع الشيخ جاسم على شراء مانشستر يونايتد، لكن المزايدة القطرية كانت لها الغلبة.

وتصل قيمة الاستحواذ إلى نحو 6 مليارات جنيه استرليني، ومن المحتمل أن يتم بصورة نهائية بحلول شهر نوفمبر المقبل، على أن يباشر الشيخ جاسم بإدارته قبل عطلة عيد الميلاد.

يذكر أن مانشستر يونايتد سيشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.