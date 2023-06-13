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الشيخ جاسم ينفي حسم صفقة شراء مانشستر يونايتد

تاريخ النشر: 13 حزيران / يونيو 2023 - 08:58
فريق مانشستر يونايتد (Photo by Oli SCARFF / AFP)
فريق مانشستر يونايتد (Photo by Oli SCARFF / AFP)

نفى الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني حسم صفقة الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الثلاثاء.

وكانت مصادر إعلامية قطرية قد أشارت في وقت سابق إلى أن عائلة غليزر مالكة الشياطين الحمر وافقوا على العرض المقدم من الشيخ جاسم.

ونوه ممثلون للشيخ جاسم أن ما تناقلته المصادر الإعلامية لا يتعدى كونه "توقعات بحتة".

ويتنافس الملف القطري مع الملياردير البريطاني جيم راتكليف الذي أشارت أنباء سابقة في إنجلترا إلى أنه الأقرب لحسم الصفقة لصالحه.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الطرف الذي سيستحوذ على مانشستر يونايتد خلال الأيام القليلة القادمة.

كلمات دالة:مانشستر يونايتدالشيخ جاسم بن حمد آل ثانيجيم راتكليف

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