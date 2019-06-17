الصحف الأرجنتينية تهاجم المنتخب بعد خسارته أمام كولومبيا

قست الصحف الأرجنتينية والإسبانية على منتخب الأرجنتين بعد الخسارة، التي مُني بها أمام نظيره الكولومبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكوبا أميركا 2019 بالبرازيل.

تحت عنوان "رقصة سيئة"، قالت صحيفة "أوليه" الرياضية الأرجنتنية أن ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتني قدم ورفاقه رقصة سيئة على مدار 90 دقيقة كاملة هي عمر المباراة.

قدم التانغو شوطاً أولاً دفاعياً باهتاً ومتباعد الخطوط، وشوطاً ثانياً سعوا فيه للهجوم دون صناعة فرص مهمة، وظهر بوضوح الاعتماد على ميسي في إحداث الفارق، بينما وجد نجم برشلونة نفسه دائماً محاصراً من الدفاع الكولومبي.

وهاجمت الصحيفة تشكيل المنتخب، الذي لم يسمح لميسي بصناعة أي فرص حقيقية طوال المباراة. حيث قالت: "الإطلالة الأولى للمنتخب الأرجنتيني في كوبا أميركا مخزية، وعبارة عن رقصة سيئة لم يستمتع بها الجمهور".

من جانبها، قالت صحيفة "لا كلارين": "التانغو المفكك"، مبرزة الأخطاء القاتلة في تشكيلة المنتخب كذلك.

ولفتت الصحيفة إلى أن الثغرات والأخطاء كانت السمة الغالبة على شكل التانغو طوال المباراة، في الوقت الذي ظهر فيه المنتخب الكولومبي بصورة أكثر تماسكاً وقوة، ووضعت صحيفة "إل ديا" صورة لميسي على صدر غلافها وهو مطأطأ الرأس، وذلك بعد إصابته بخيبة أمل جديدة في المنتخب الأرجنتيني، الذي أعلن عن اعتزاله الدولي منه سابقاً ثم عاد في قراره.

ولفتت الصحيفة، إلى أن هذه هي المرة الأولى، التي تخسر فيها الأرجنتين في مباراتها الافتتاحية في كوبا أميركا منذ 40 عاماً، كما أنها المرة الأولى التي يفوز فيها المنتخب الكولومبي على التانغو منذ 21 عاماً.

واختتمت: "تعاسة ميسي الشديدة كانت واضحة على ملامحه بعد المباراة".

أما صحيفة "لا غازيتا" فتطرقت إلى بعد آخر، وهو استعادة الجمهور الأرجنتيني لذكريات مونديال روسيا 2018 السيئه.

ومن الصحف الأرجنتينية إلى الإسبانية، حيث قالت صحيفة "سبورت" أن نجم الدوري الإسباني ولاعب فريق برشلونة، فشل مجدداً في انتشال السفينة الغارقة للمنتخب الأرجنتيني.

واختتمت الصحيفة، معلقة على صورة لميسي وهو يمسح عرقه ويبدو عليه اليأس: "لن يفعلها وحده".