الصحف الإسبانية تبرز «تعطش» ريال مدريد للقب الأبطال

سلطت الصحف الإسبانية، المدريدية تحديداً، الضوء على تأهل ريال مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أتالانتا بعد الفوز عليه (3-1) في إياب دور الـ 16 وقبلها بهدف نظيف في الذهاب، مبرزة «تعطش» الملكي للقب بطولته المفضلة.

وبصورة لقائد ريال سيرخيو راموس وهو يحتفل بتسجيل الهدف الثاني في مباراة الإياب، عنونت (ماركا) صفحتها الرئيسية «تعطش لدوري الأبطال»، مبرزة أن «ريال مدريد تأهل لربع النهائي بعد مباراة جديرة بالثقة».

من جانبها، اختارت صحيفة (آس) عنوان «جرعة جيدة من الأبطال»، معتبرة أن «ريال تأهل لربع النهائي بفضل أهداف من توقيع بنزيمة وراموس وآسينسيو».

كما أبرزت الصحيفة المباراة الرائعة التي قدمها لوكا مودريتش وفينيسيوس الذي كان على وشك تسجيل هدف غير عادي.