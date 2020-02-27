الصحف الإيطالية تهاجم ساري بعد سقوط يوفنتوس أمام ليون

نجح ليون في الفوز على ضيفه يوفنتوس بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ونجح الفريق الفرنسي في الحفاظ على تقدمه بهدف سجله لوكاس توسار في الدقيقة 31 دون خطورة تذكر من جانب الضيوف.

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإيطالية:

لا غازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس.. أين أنتم؟

هكذا عنونت الصحيفة تعليقاً على خسارة بيانكونيري، كما أرفقت صورة للنجم كريستيانو رونالدو متحسراً على الهزيمة.

وقالت: "يوفنتوس يتلقى ضربة من ليون في دور الـ 16 من دوري الأبطال، يوفنتوس منح الفريق الفرنسي هدية في المباراة ثم استقيظوا من غفلتهم".

وأتمت: "ساري في ورطة، في مباراة العودة بتورينو سيحتاج الفريق لتشكيل مختلف، الفريق عانى من البطء".

كوريري ديلو سبورت: يوفنتوس القبيح

قالت الصحيفة: "كان فريق ساري محبطاً في الشوط الأول، ثم بدأ الاستيقاظ من غفوته في الشوط الثاني بعد الدفع بغونزالو هيغواين.

"استحق باولو ديبالا ركلة جزاء، لكن لم تحتسب"، كما لفتت إلى أن الفريق بحاجة لتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الإياب للتأهل إلى ربع النهائي".

توتوسبورت: هذا لم يكن يوفنتوس

قالت الصحيفة الصادرة من تورينو: "أداء كارثي ليوفنتوس خلال المباراة، استحق ديبالا ورونالدو ركلتي جزاء لكن الجانب الفرنسي سيطر على المباراة.

"الجماهير غاضبة وتلقى اللوم على ساري".

يذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب آليانز معقل يوفي في السابع عشر من الشهر القادم.