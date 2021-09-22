الصحف الإيطالية: مشكلة يوفنتوس سببها رحيل رونالدو

سلطت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الضوء على نتائج يوفنتوس المتواضعة في الدوري المحلي هذا الموسم حتى الآن، وأشارت إلى أن رحيل كريستيانو رونالدو هو السبب وراء هذا التراجع في المستوى.

وترى الصحيفة أن معاناة فريق السيدة العجوز سببها واضح ألا وهو رحيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي لطالما أنقذ البيانكونيري في السابق.

واضطر يوفنتوس لتعويض "صاروخ ماديرا" بالمهاجم الشاب مويسه كين الذي ما زال يحاول فرض نفسه في عالم كرة القدم.

ويبقى الفريق القادم من تورينو بلا انتصارات في الدوري الإيطالي مما دفع لا غازيتا لمخاطبة ما يحصل بالقول:

"المشكلة مع يوفنتوس؟ التفسير سهل، رونالدو لم يعد موجوداً.

"تأثير CR7 العظيم واضح مع مانشستر يونايتد مؤكداً النظرية التي تقول أن المباراة بنتيجة 1-0 في ظل تواجد كريستيانو."

يذكر أن رونالدو رحل عن يوفي هذا الصيف وعاد إلى فريق الشياطين الحمر بعد فترة غياب امتدت لقرابة 12 عام.