الصحف العالمية تعلق على سقوط برشلونة أمام ريال مدريد

انتزع ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بعد فوزه على ضيفه برشلونة بهدفين دون رد في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما أمس.

وسقط الفريق الكتالوني بهدفين نظيفين، ليرتقي ريال إلى صدارة الترتيب برصيد 56 نقطة بفارق نقطة واحدة عن البارسا.

وحرص كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي على التواجد في مدرجات ملعب سانتياغو بيرنابيو لمتابعة اللقاء.

فيما يلي أبرز عناوين الصحف العالمية تعليقاً على مباراة الكلاسيكو:

سبورت: كلاسيكو مؤسف، هكذا عنونت الصحيفة الكتالونية على نتيجة مباراة الكلاسيكو.

وأضافت: "برشلونة يفقد الصدارة"، كما لفتت إلى أن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد نجح في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الـ 12 في الليغا هذا الموسم.

ماركا: "جنون في بيرنابيو" بهذه الكلمات عنونت الصحيفة المدريدية على الكلاسيكو.

ولفتت إلى أن ريال مدريد لم ينجح في الفوز بالكلاسيكو فقط، وإنما انتزع صدارة الدوري بفارق نقطة عن برشلونة.

موندو ديبورتيفو: من جانبها قالت الصحيفة الكتالونية أن البارسا تنازل عن الصدارة بعد الخسارة أمام ريال مدريد، وعنونت قائلة "برشلونة يتنازل".

لا غازيتا ديلو سبورت: "ميسي ينطفئ أمام رونالدو"، علقت الصحيفة الايطالية على مباراة الكلاسيكو، كما أبرزت حضور رونالدو في بيرنابيو لمتابعة فريقه السابق.

وقالت أن ريال مدريد توهج في وجود فينيسيوس، بينما انطفأ ميسي أمام رونالدو.

ليكيب: الصحيفة الفرنسية عنونت قائلة: "زيدان يتنفس".

ولفتت إلى انتزاع ريال مدريد الصدارة، وتحقيق الفوز بالكلاسيكو بعد السقوط أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-2 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.