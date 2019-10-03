الصحف تشيد بحكيمي مع دورتموند: "إنجاز غير مسبوق"

احتفت الصحف الرياضية العالمية بالمغربي أشرف حكيمي ظهير بوروسيا دورتموند الألماني، بعد توهجه في المباراة التي جمعت فريقه، بمضيفه سلافيا براغ التشيكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفي الفوز "لأسود فيستفاليا".

ووصفت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الخميس، هدف النجم المغربي بـ"المارادوني"، وقالت إنّه قدم "لوحة فنية رائعة، بتسجيل هدف فريقه الأول في شباك نادي سلافيا براغ التشيكي، ووصفته بأنّه "أفضل لاعبي فريقه خلال المباراة، بعد أن قدم مستوىً باهراً، واستحق أن يكون رجل المباراة الأول، لينتزع لفريقه 3 نقاط هامة في سباق التأهل إلى دور الـ16 في مجموعة معقدة، تضم أيضاً برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي".

وأبرزت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، نجاح الظهير الشاب في تسجيل هدفين بمباراة واحدة لأول مرة في مسيرته. أما شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فأفادت بأنّ حكيمي بات أول لاعب مغربي يسجل ثنائية في مباراة واحدة بدوري الأبطال، وكان أكثر لاعبي دورتموند تسديداً في المباراة بشكل عام، بعدما هدد مرمى سلافيا بـ4 تسديدات.



من جانبها، أكدت شبكة "سكاي سبورتس"، أنّ حكيمي أصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية في مباراة واحدة على مدار تاريخ دورتموند بدوري الأبطال، إذ حقق ذلك بعمر 20 عاماً و332 يوماً، فيما عنونت صحيفة "ليكيب" الفرنسية مقالها عن اللاعب المغربي، اليوم الخميس، بـ"أشرف حكيمي يدخل تاريخ فريق بوروسيا دورتموند بإنجاز غير مسبوق".



وأشارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إلى أنّ حكيمي "فكّ العقدة بعد استعصاء دام 307 دقائق، وقاد دورتموند للفوز وإنهاء سلسلته السلبية في دوري الأبطال".

والجدير بالذكر أنّ حكيمي يقضي موسمه الثاني ضمن صفوف دورتموند، معاراً من ريال مدريد الإسباني، لمدة عامين.