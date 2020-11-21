الصراع يتجدد بين مورينيو وغوارديولا

يتجدد الصراع بين بيب غوارديولا وجوزيه مورينيو عندما يتواجه الثنائي للمرة الثانية فقط منذ نوفمبر من عام 2018.

وتواجه المدربان في 23 مباراة سابقة في جميع المسابقات، حقق خلالها غوارديولا رفقة برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي 11 انتصاراً وتعادلاً وحيداً وخسر 6 لقاءات أخرى أمام مورينيو رفقة إنتر ميلان وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وسجلت فرق غوارديولا في تلك المباريات 37 هدفاً مقابل 27 هدفاً لفرق مورينيو.

ولم يتغلب أي مدرب على مورينيو مثلما فعل غوارديولا.

يأتي في المرتبة الثانية رافاييل بينيتيز بـ 6 انتصارات، أما مورينيو فهو ثاني أكثر المدربين فوزاً على غوارديولا خلف يورغن كلوب (8 انتصارات).

بدأ التنافس الشرس بين الثنائي عندما كان مورينيو مدرباً لإنتر حيث تواجها 4 مرات في دوري أبطال أوروبا موسم (2009–2010).

فاز البارسا مرتين وتعادلا في لقاء وحقق إنتر انتصاراً وحيداً، ليتوج الفريق الإيطالي باللقب الأوروبي بعد إقصاء العملاق الكتالوني في نصف النهائي.

بعدها انتقل مورينيو لتدريب ريال مدريد ليتواجها 11 مرة في الكلاسيكو في جميع المسابقات حقق خلالها غوارديولا 5 انتصارات وتعرض لهزيمتين وتعادلا في 4 لقاءات.

وفي حقبة غوارديولا مع بايرن ميونيخ ومورينيو مع تشيلسي، تواجها مرة واحدة في السوبر الأوروبي عام 2013، وفاز العملاق البافاري بركلات الترجيح.

انتقل التنافس بينهما إلى الكرة الإنجليزية، بتولي مورينيو تدريب مانشستر يونايتد، حيث تواجها في 6 لقاءات في جميع المسابقات.

في الحقبة الإنجليزية للمدربين، انتصر غوارديولا على مورينيو 3 مرات مقابل انتصارين لمورينيو وتعادلا في لقاء وحيد.

أخيراً تواجها مرة واحدة بتواجد مورينيو مع توتنهام، وفاز البرتغالي في ذلك اللقاء الوحيد.

تواجه الثنائي في الدوري الإنجليزي 6 مرات، بتواجد غوارديولا مع سيتي ومورينيو مع يونايتد وتوتنهام حقق خلالها الإسباني 3 انتصارات مقابل انتصارين للبرتغالي، وانتهت مواجهة واحدة بالتعادل.

واجه مورينيو سيتي في 21 مباراة بجميع المسابقات، حقق خلالها 10 انتصارات وتعادل في 5 لقاءات وخسر في 6 مواجهات أخرى. فيما واجه غوارديولا توتنهام في 10 مباريات بجميع المسابقات حقق خلالها 5 انتصارات وتعادل في لقاءين وخسر 3 مواجهات أخرى.