الصفقات التبادلية وسيلة برشلونة لتجاوز أزمة كورونا

يخطط برشلونة، للاستفادة من فيليبي كوتينيو المعار إلى بايرن ميونيخ، وعثمان ديمبيلي، لتحقيق أكبر فائدة خلال فترة الانتقالات القادمة، من خلال مبادلاتهما ضمن صفقات التعاقد مع لاعبين جدد.

ويرى البارسا أن مبادلة اللاعبين أفضل، في ظل القيمة المالية العالية في سوق الانتقالات، إذ تم التعاقد مع كوتينيو، في صفقة قياسية عندما انتقل من ليفربول مقابل 142 مليون جنيه استرليني عام 2018، بينما تم التعاقد مع ديمبيلي، مقابل 124.5 مليون جنيه من بوروسيا دورتموند.

وأشارت صحيفة "دايلي تيليغراف" البريطانية إلى أن الثنائي من بين اللاعبين الذين يرغب البارسا في التجارة بعقديهما.

ويقال أن برشلونة من بين مجموعة من فرق دوري أبطال أوروبا، الذين يتطلعون إلى إجراء مبادلات بدلاً من شراء اللاعبين للتقليل من رسوم الانتقال، في ظل الأزمة المالية، بسبب فيروس كورونا.

وأشار تقرير الصحيفة أيضاً، أن برشلونة مهتم بلاعب خط وسط يوفنتوس ميراليم بيانيتش، وأنه سيكون على استعداد للتنازل عن آرتور ميلو مقابله، على الرغم من تصميم لاعب الوسط البرازيلي، على إنجاح انتقاله إلى كامب ناو.

وبحسب ما ورد يرغب الجانب الإسباني في تبديل الظهير الأيمن نيلسون سيميدو، بالظهير الأيسر لمانشستر سيتي جواو كانسيلو، وإتاحة الفرصة أمام إيفان راكيتيتش، للعودة إلى إشبيلية، مع رغبة توتنهام في الحصول على خدمات اللاعبين الكرواتيين.

في السياق ذاته، لم ينجح كوتينيو المعار حالياً إلى بايرن ميونيخ في تقديم ما يشفع له للاستمرار في الدوري الألماني، وأشارت التقارير إلى أن البرازيلي كان قريباً جداً من الموافقة على الانتقال إلى تشيلسي، ويبدو أن اهتمام المدرب فرانك لامبارد بصانع ألعاب باير ليفركوزن كاي هافرتز، يمكن أن يفسد الانتقال.

فيما زعمت تقارير في إسبانيا في وقت سابق من الشهر أيضاً، أن مانشستر يونايتد وآرسنال، كانا يفكران في ضم ديمبيلي، لكن الطرفين قلقان بشأن مشاكل إصابات الفرنسي المتكررة.

تأتي هذه التقارير بعد أن أثار مرشح برشلونة الرئاسي فيكتور فونت مخاوف بشأن الإفلاس الاقتصادي والانحلال الأخلاقي، في ظل المجلس الحالي، لكن النادي لا يزال لديه خطط طموحة لفترة الانتقال التالية.