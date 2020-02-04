الضغوط تحاصر سيتيين بعد الفشل في شراء بديل لسواريز

فشل برشلونة في ضم بديل مناسب للويس سواريز خلال فترة الانتقالات الشتوية مما عمق أزمة المدرب الجديد كيكي سيتيين.

ولم يكن المدير الفني يدرك أنه سيجد نفسه أمام معضلة حقيقية عندما قبل بمهمّة تدريب البارسا وتجاوز الأزمة التي خلفها غياب سواريز في خط هجوم الفريق.

وزاد من عمق هذه الأزمة انتهاء سوق الانتقالات الشتوية التي لم ينجح خلالها برشلونة في تحقيق هدفه الأول، وهو ضم بديل مناسب للأوروغوياني الذي سيغيب لنهاية الموسم بداعي الإصابة.

وبات سيتيين في موقف لا يحسد عليه في ظل الضغوط التي تحيط به منذ توليه القيادة الفنية خلفاً لإيرنيستو فالفيردي من أجل تحقيق آمال الجماهير بحصد كل الألقاب التي ينافس عليها البلاوغرانا.

كان التعاقد مع مهاجم في موسم الانتقالات الشتوية التي انتهت مع نهاية يناير بمثابة أزمة كبيرة للنادي الكتالوني الذي طارده شبح كيفين برينس بواتينغ، الموسم الماضي، والذي انضم على سبيل الإعارة لستة أشهر من ساسوولو دون أن يترك أي بصمة، وكانت صفقة محل جدل كبير بين الجماهير.

وبالفعل بدأ النادي الكتالوني في وضع خيارات أمامه كان أبرزها رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا وبيير إيميريك أوباميانغ نجم آرسنال، ولاوتارو مارتينيز هداف إنتر ميلان.

وكان الخيار الأول للبارسا هو رودريغو كونه لاعباً إسبانياً سيتأقلم سريعاً مع الأجواء في برشلونة، ودخل النادي في مفاوضات جادة لضمه لكنها لم تكلل بالنجاح في النهاية.

ولم يكن برشلونة على استعداد لدفع 60 مليون يورو التي طلبها فالنسيا، وسعى لضم رودريغو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء وليس بشكل إلزامي، لتصل المفاوضات إلى طريق مسدود وتغلق هذه الصفحة تماماً.

ظهر استسلام سيتيين أمام فشل إدارة البارسا في تلبية مطالبه، فبعد أن انتهت مفاوضات ضم رودريغو، قبل يوم واحد من نهاية السوق، صرّح “لن أنكر أنه سيكون من المثير بالنسبة لنا ضم مهاجم، لكن في حال لم يحدث ذلك سأكون سعيداً بما لدي”.

وبالفعل بدأ سيتيين في الاعتماد على أنتوان غريزمان كمهاجم صريح، مع وجود ليونيل ميسي على الطرف الأيمن والشاب آنسو فاتي على الجهة اليسرى.

عقب نهاية السوق، خرج سيتيين وصرّح بأن عثمان ديمبيلي هو صفقة برشلونة الجديدة في الشتاء، وأنه يتعافى وأصبح على أعتاب المشاركة في المباريات بعد الإصابة التي عانى منها في نوفمبر الماضي.

ولأن سوء الطالع وراء هذا المدرب منذ توليه المقاليد الفنية للبارسا، لم يكمل الفرنسي المران وأصدر برشلونة بياناً أكد فيه بأن النجم الشاب شعر بانزعاج في ساقه اليمنى وسيواصل تعافيه.

وقال برشلونة في بيان على موقعه على الإنترنت “خلال الحصة التدريبية لصباح الاثنين، شعر عثمان ديمبيلي ببعض الانزعاج في ساقه اليمنى نتيجة لإرهاق العضلات (..) سيواصل عملية إعادة التأهيل”.

ولم يشارك ديمبيلي مع برشلونة منذ 27 نوفمبر وكانت عودته متوقعة هذا الشهر.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً من سلسلة من الإصابات منذ انتقاله إلى كامب ناو قادما من بوروسيا دورتموند عام 2017 ولم يشارك هذا الموسم إلا في تسع مباريات وسجل هدفاً واحداً.

ورغم أن بيان برشلونة لم يذكر أي تفاصيل حول مدة غيابه، لكن بعض التقارير أشارت إلى أن الفرنسي سيبتعد لمدة 15 يوماً إضافياً.

وازداد موقف سيتيين صعوبة نظراً لتاريخ ديمبيلي السيء مع الإصابات، فهو لم يشارك هذا الموسم سوى في 9 مباريات.

وفي حال فشل المدرب في إيجاد بديل مناسب لمركز المهاجم الصريح، فإن هذه ثغرة قد تهدد بنسف أحلام برشلونة هذا الموسم وانتظارات الجماهير.