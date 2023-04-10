الطائي يفرض التعادل على الهلال في دوري روشن

البوابة - فرض الطائي التعادل على مستضيفه الهلال بهدفين لكلٍ منهما في اللقاء المثير الذي جمعهما على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) لحساب الجولة الـ 23 من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تقدم الضيوف بهدفي غي مبينزا وأمير سعيود في الدقيقتين 25 و 36 على التوالي.

لكن "الزعيم" انتفض في الشوط الثاني وأدرك التعادل بفضل هدفي صالح الشهري وميشيل دي أوليفيرا اللذين جاءا في الدقيقتين 57 و 72.

وفي مباراتين آخريين ضمن الجولة نفسها، سحق الفتح مستضيفه الرائد بثلاثية دون رد، وتعادل ضمك مع ضيفه العدالة بنتيجة 2-2.

الهلال يضيف نقطة إلى رصيده

بهذا التعادل، رفع الهلاليون رصيدهم إلى 46 نقطة في المركز الرابع، كما بات في رصيد الطائي 28 نقطة في المركز الثامن.