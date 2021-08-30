الطريق نحو 2022 مستمر مع بث beIN SPORTS لتصفيات أوروبا وتصفيات الكونميبول المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022

اعلنت مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة العالمية للرياضة والإعلام والترفيه وشبكتها الرياضية الرائدة beIN SPORTS، عن بثها لمجموعة مشوقة من مباريات التصفيات الأوروبية بالإضافة الى تصفيات أمريكا الجنوبية "كونميبول" المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022، مباشرة وحصرياً عبر 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

ابتداءً من يوم الأربعاء 1 سبتمبر، ستبدأ التصفيات الأوروبية، حيث تتنافس فيها منتخبات القارة العجوز لكسب مكان في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وسيواجه المنتخب الفرنسي الفائز بلقب بطولة كأس العالم لعام 2018، منتخب البوسنة والهرسك في منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، وستبث المباراة مباشرة على قناة beIN SPORTS Premium 1.

وفي إطار استعدادات المنتخب القطري للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، سيلعب العنابي كضيف في التصفيات الأوروبية، حيث سيخوض مباريات عدة، وأولها ضد منتخب صربيا يوم الأربعاء 1 سبتمبر الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة في مباراة ستبث على قناة beIN SPORTS 1 ، كما سيلعب العنابي أمام منتخب البرتغال الفائز ببطولة كأس أمم أوروبا لعام 2016 يوم السبت 4 سبتمبر الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تصفيات أمريكا الجنوبية (كونميبول) على قنوات beIN SPORTS

تستمر تصفيات كونميبول المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 يوم الخميس 2 سبتمبر، وتبدأ بمواجهة بين منتخب بوليفيا والمنتخب الكولومبي الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة. ويوم الجمعة 3 سبتمبر سيلعب المنتخب الأرجنتيني الفائز بلقب كوبا أمريكا لعام 2021 مع نظيره الفنزويلي الساعة 3:00 بتوقيت مكة المكرمة وستعرض المباراة على قناة beIN SPORTS Premium 1 ، في حين سيتواجه المنتخب التشيلي والبرازيلي الساعة 4:00 بتوقيت مكة المكرمة في مباراة ستُبث على قناة beIN SPORTS Premium 2.

وفي يوم الأحد 5 سبتمبر، ستُبث المواجهة المشوقة بين المنتخبين القويين، البرازيلي والأرجنتيني، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS Premium 2 والتي قد تشهد أول مواجهة بين ليونيل ميسي ونيمار منذ أن أصبحا زميلين في فريق باريس سان جيرمان.

وبهذا الصدد قال دنكن والكينشو، مدير البرامج بالإنابة في beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لم يتبق سوى أقل من 450 يوماً على انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022. وتعد تصفيات أوروبا وتصفيات أمريكا الجنوبية فرصة رائعة تتيح لمشاهدينا الاستمتاع بتنافس المنتخبات الوطنية على مكان لها في أكبر بطولة لكرة القدم في العالم. وبصفتنا الشبكة الرسمية لبث كأس العالم FIFA قطر 2022 في منطقة الشرق الأوسط، يسعدنا أن نعرض لمشاهدينا جميع الفعاليات والمباريات في الطريق نحو 2022".

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