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العجز المالي يجبر ريال مدريد على بيع بعض لاعبيه

منشور 06 تمّوز / يوليو 2020 - 03:04
المدرب زين الدين زيدان وغاريث بايل
المدرب زين الدين زيدان وغاريث بايل

قررت إدارة ريال مدريد بيع بعض لاعبي الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لسد العجز المالي في الميزانية، ولمحاولة إبرام صفقات جديدة بعد ذلك.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الاثنين، أن ريال يحتاج إلى توفير 200 مليون يورو من الإيرادات، لذلك اضطر لبيع أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان، مقابل 40 مليون يورو.

ويرغب فلورنتينو بيريز رئيس النادي المدريدي في بيع كل من غاريث بايل وخاميس رودريغيز نهاية الموسم، بالإضافة إلى محاولة تسويق العناصر الشابة أو البديلة، في حال عدم حصولها على فرصة حقيقية.

يذكر أن برشلونة فعل نفس الأمر بعد بيع آرتور ميلو إلى يوفنتوس، بسبب حاجة النادي الكتالوني أيضاً إلى تحقيق بعض المكاسب لمعالجة العجز في الميزانية.

Via SyndiGate.info


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