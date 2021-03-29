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العراق تتغلب على أوزبكستان ودياً

منشور 29 آذار / مارس 2021 - 05:18
العراق تتفوق على أوزبكستان
العراق تتفوق على أوزبكستان

حقق منتخب العراق الفوز على مستضيفه الأوزبكي بهدف دون رد في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند، في إطار الاستعداد لاستئناف جولة التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

جاء الهدف بإمضاء شيركو كريم في الدقيقة 56.

وقدم المنتخبان أداء مميزاً، خصوصاً من جانب أسود الرافدين الذين فرضوا سيطرة شبه مطلقة على مجريات المباراة، لا سيما في شوطها الثاني.

ويعتبر الفوز اليوم، الثاني على التوالي الذي يحققه منتخب العراق على نظيره الأوزبكي ودياً بعد الأول، الذي تحقق في دبي يناير الماضي، وانتهى لمصلحة أسود الرافدين بهدفين لهدف بعد أكثر من 20 عاماً لم يحقق خلالها العراق الفوز على نظيره الأوزبكي.

كلمات دالة:منتخب العراقمنتخب أوزبكستان

Via SyndiGate.info


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