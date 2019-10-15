العراق تحقق فوزاً مهماً على كمبوديا

حقق منتخب العراق فوزاً كبيراً على مستضيفه الكمبودي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب بنوم بن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأسي العالم 2022 وآسيا 2023.

هذا الفوز رفع رصيد المنتخب العراقي إلى 7 نقاط تصدر بها المجموعة الثالثة من ثلاث مباريات، بينما يحتل المنتخب الإيراني الوصافة برصيد 6 نقاط من مباراتين.

أهداف المباراة جاءت عن طريق إبراهيم بايش (22)، ومهند علي كاظم (41)، وأمجد عطوان كاظم (57)، وأحمد إبراهيم خلف (62).

وكان المنتخب العراقي في أخر مبارياته قد تمكن من الفوز على هونغ كونغ (2-0) في البصرة ضمن الجولة الثانية، ورغم الأداء الضعيف للفريق إلا أنه خرج من المباراة منتصراً.

الجدير بالذكر أن المنتخب العراقي يتواجد مع كمبوديا ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إيران والبحرين وهونغ كونغ.