العراق تصعق قطر في افتتاح خليجي 24

نجح منتخب العراق في تحقيق انتصار صعب ومفاجىء على مستضيفه القطري في افتتاح بطولة كأس الخليج 24 بهدفين لهدف ليقتنص أول 3 نقاط في المجموعة الأولى لصالحه.

بدأت المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي بأفضلية قطرية من ناحية الاستحواذ والمبادرة الهجومية، لكن الفرصة الأولى الخطيرة كانت من جانب العراقيين وتحديداً محمد علي الذي سدد، لكن خورخي بوعلام أنقذ الموقف في اللحظة الأخيرة.

تحسن منتخب العراق تدريجياً وبدأ يدخل أجواء اللقاء، وتوج هذا التحسن بإحراز هدفين سريعين في ظرف 9 دقائق وبواسطة لاعب واحد هو محمد قاسم.

جاء الهدف الأول بتمريرة عرضية لم يُحسن الدفاع القطري وحارس مرماه سعد الشيب التعامل معها لتدخل مرماهم، وسُجل الثاني بتسديدة صاروخية رائعة لم يتمكن حارس السد من التصدي لها.

بحث القطريون عن التعادل خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول، فيما تراجع المنتخب العراقي للدفاع ومحاولة المباغتة بالهجمات المرتدة.

وسنحت عدة فرص جيدة لأصحاب الملعب لكن الرعونة والتسرع من لاعبيه خاصة أكرم عفيف والمعز علي وتألق الدفاع العراقي وحارس مرماه جلال حسن حالوا دون إضافة المزيد من الأهداف في الشوط الأول.

بدأ فيليكس سانشيز مدرب العنابي الشوط الثاني بإشراك عبد العزيز حاتم بدلاً من يوسف عبد الرزاق، وقد كافأ اللاعب مدربه سريعاً بإحراز هدف بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 49.

حاول بطل آسيا 2019 الوصول لهدف التعادل كثيراً لكن التنظيم الدفاعي الممتاز للعراق وتألق حارس مرماه ومواصلة الثلاثي الهجومي القطري رعونتهم والتسرع حالوا دون تحقيق الهدف المنشود لينتهي اللقاء بخسارة أصحاب الأرض المفاجئة خاصة أن منتخب أسود الرافدين خاض اللقاء دون عدد من عناصره الأساسية.