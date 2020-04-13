العروض تحاصر كوليبالي

تلقى كاليدو كوليبالي مدافع نابولي عدة عروض من أبرز أندية أوروبا وبات على أعتاب الرحيل بعد عدة مواسم قضاها في الجنوب الإيطالي.

وسيكون موسم الدوري الإيطالي الحالي والموقوف احترازاً بسبب تفشي فيروس كورونا هو الأخير للمدافع المالي بحال اكتماله قبل الانتقال إلى بطولة أخرى.

ويمتاز كوليبالي بصفات عديدة وضعته في مقدمة المدافعين على مستوى الدوريات الأوروبية في الوقت الحالي فضلاً عن تسجيله للأهداف بالرأس، وسينتهي عقده مع نابولي في صيف 2023.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن نابولي سيكون مجبراً على قبول أي عرض يتراوح ما بين 50 الى 60 يورو ليتمكن من بيع مدافعه بعد اتفاق إدارة النادي مع خليفة كوليبالي وهو أمير رحماني من فيرونا، كما أن نابولي سيجدد عقد الثنائي نيكولا ماكسيموفيتش وكوستاس مانولاس.

ومن الأندية التي تسارع لنيل خدمات كوليبالي، ليفربول ومانشستر يونايتد، إلى جانب باريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة.