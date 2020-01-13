العطية يتمسك بالوصافة في رالي داكار

تمسك القطري ناصر بن صالح العطية وملاحه الفرنسي ماثيو بوميل على متن سيارته تويوتا هايلوكس بصحبة فريق جازوا ريسينج جنوب إفريقيا بالمركز الثاني في الترتب العام بعد نهاية المرحلة السابعة من رالي دكار الدولي في نسخته (42).

وحقق العطية المركز الثاني في المرحلة السابعة (الرياض - وادي الدواسر)، وذلك بعد أن سجل زمناً وقدره (4 ساعات و18 دقيقة و23 ثانية) خلف المتصدر الإسباني كارلوس ساينز.

وبعد نهاية الجولة السابعة كانت صدارة الترتيب العام من نصيب السائق الإسباني كارلوس ساينز مسجلاً زمناً وقدره (27 ساعة و49 دقيقة و14 ثانية)، وجاء العطية في المركز الثاني مسجلاً زمناً وقدره (27 ساعة و59 دقيقة و14 ثانية) وزاد فارق التوقيت بحوالي (10) دقائق عن المتصدر، وحل في المركز الثالث السائق الفرنسي ستيفان بيتر هانسل مسجلا زمنا وقدره (28 ساعة و8 دقائق و27 ثانية).

وتقام الاثنين الجولة الثامنة التي تبدأ من وادي الدواسر وتنتهي في وادي الدواسر وتتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة والجبال والوديات والكثبان الرملية، وتبلغ مسافتها (239) كلم تنسيق و(477) مراحل خاصة.

من جانبه، أكد العطية أن المرحلة السابعة الممتدة من الرياض إلى وادي الدواسر كانت سريعة جداً ومناسبة لسيارات الباغي وليس لسيارات الدفع الرباعي، ورغم ذلك كانت المنافسة قوية في أطول مرحلة بالرالي.

وأضاف: «كنت متصدراً حتى الكيلو (161)، لكن تمكنت سيارات الباغي من التخطي نظراً لسرعتها التي تناسب المرحلة، ولكن بالإصرار والعزيمة والإرادة القوية والخبرة نجحنا في المحافظة على وصافة الترتيب العام للبطولة رغم الصعوبات، اليوم ستبدأ مرحلة جديدة ويوم جيد ولكل يوم حديث آخر».