العطية يفوز برالي الأردن

توج السائق القطري ناصر صالح العطية بلقب النسخة السابعة والثلاثين من رالي الأردن الدولي، الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات للموسم 2019، التي أقيمت منافساتها بمنطقتي البحر الميت ووادي الأردن على مدار ثلاثة أيام وسط مشاركة 18 فريقا يمثلون عشر دول.

واللقب هو الثامن على التوالي للعطية والثالث عشر منذ مشاركته للمرة الأولى في الأردن عام 2003، لينفرد بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، والذي كان يتقاسمه قبل نسخة هذا العام مع السائق المعتزل الإماراتي محمد بن سليم برصيد 12 لقبا لكل منهما.

ورفع السائق القطري بهذا اللقب عدد انتصاراته في البطولة الإقليمية إلى 72 في 213 جولة تم تنظيمها منذ أن أبصرت بطولة الشرق الأوسط للراليات النور بشكل رسمي عام 1984.

وجاء تتويج العطية بصحبة ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل باللقب بعد احتلاله المركز الأول بزمن قدره 3.00.48 ساعة وبفارق 4.08 دقيقة عن أقرب منافسيه ومواطنه عبدالعزيز الكواري بصحبة ملاحه البريطاني مارشال كلارك الذي جاء في المركز الثاني بزمن قدره 3.04.56 ساعة.

واحتل الأردني معروف أبو سمرة بصحبة ملاحه ومواطنه مالك الحريري المركز الثالث بزمن قدره 3.08.27 ساعة وبفارق 7.39 دقيقة عن المتصدر، فيما جاء الكويتي مشاري الظفيري بصحبة ملاحه القطري ناصر الكواري في المركز الرابع بزمن قدره 3.20.08 ساعة، فيما أكمل السائق اللبناني هنري قاعي بصحبة ملاحه الأردني موسى جيهيريان قائمة المراكز الخمسة الأول بزمن قدره 3.57.36 ساعة.

وعزز العطية بهذا الفوز صدارته للترتيب العام برصيد 77 نقطة وبفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه عبدالعزيز الكواري صاحب المركز الثاني، فيما تقدم الكويتي مشاري الظفيري إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة أمام الأردني معروف أبوسمرة الرابع برصيد 25 نقطة، فيما تراجع القطري الشيخ حمد بن عيد آل ثاني الذي غاب عن رالي الأردن إلى المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

وفي منافسات الفئة الثانية الخاصة بسيارات الإنتاج/آر سي 2/، فاز الكويتي مشاري الظفيري بصحبة ملاحه القطري ناصر الكواري باللقب ليعزز صدارته للترتيب العام لهذه الفئة برصيد 78 نقطة، فيما نال السائق اللبناني هنري قاعي بصحبة ملاحه الأردني موسى جيهيريان لقب فئة /آر سي 3/ المخصصة للسيارات المندفعة بعجلتين ليعزز صدارته للترتيب العام لهذه الفئة برصيد 78 نقطة.

العطية: خبرتي حسمت اللقب

أعرب العطية عن سعادته بحصد لقب رالي الأردن للمرة الثامنة على التوالي والثالثة عشرة في تاريخه محققا رقما قياسيا جديدا، مشيرا إلى أن هذا الفوز خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب بطولة الشرق الأوسط للمرة الخامسة عشرة وتعزيز رقمه القياسي.

وقال العطية، في تصريح عقب التتويج، إن رالي الأردن من الراليات المحببة إلى قلبه، والذي يحرص على المشاركة فيه كل عام، مشيرا إلى أن الفوز لم يكن سهلا إنما جاء بعد جهد وعمل كبيرين سواء منه أو من جميع أعضاء فريقه.

ورأي العطية أن الفوز في الأردن يمثل له الكثير اليوم بالرغم الكثير من المشاكل التي عانى منها في منافسات اليوم الأخير، لافتا إلى تعرضه لثلاث صدمات أثرت على السيارة كثيرا، لكن خبرته في التعامل مثل هذه الظروف بمساعدة ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل، جعلته يكمل السباق بنجاح ويحافظ على صدارته بفارق مريح.