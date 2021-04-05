العنصرية توقف مباراة قاديش وفالنسيا في الدوري الإسباني

خرج لاعبو فالنسيا من الملعب خلال مباراة أمام مستضيفه قاديش (1-2)، الأحد ضمن المرحلة الـ29 من الدوري الإسباني، بسبب مزاعم بتوجيه إهانات عنصرية.

واتهم مختار دياكابي مدافع فالنسيا، لاعب قاديش خوان كالا بتوجيه إهانة عنصرية له خلال مشادة بينهما، بعد نصف ساعة من البداية، وتوقفت المباراة لنحو 25 دقيقة.

وقال فالنسيا في بيان أن الفريق قرر استئناف اللعب "للدفاع عن شعار النادي لكنه يدين العنصرية بكل أشكالها.

"كل الدعم لدياكابي. طلب اللاعب الذي تعرض لإساءة عنصرية من زملائه العودة للملعب للقتال مع الفريق. كلنا معك يا مختار".

وطلب الفرنسي التبديل، بينما استمر كالا في الملعب بعد استئناف اللقاء.

ووضع كالا أصحاب الأرض في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 14، ورد المهاجم كيفن غاميرو بهدف التعادل بعد 5 دقائق.

واقتنص المدافع ماركوس ماورو هدف الفوز لقاديش في الدقيقة 88.

ورفع قاديش رصيده بهذا الفوز إلى 32 نقطة، ليحتل المركز الثالث عشر في الدوري، مقلصاً الفارق إلى هدف واحد بينه وبين فالنسيا صاحب المركز الثاني عشر.