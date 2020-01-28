العين يبلغ مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا على حساب بونيودكور

صعد العين الإماراتي لدور مجموعات دوري أبطال آسيا بعد انتصاره اليوم الثلاثاء على بونيودكور الأوزبكي في ملحق التصفيات التمهيدية للبطولة بهدف دون رد.

وجاء اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات ندياً بين الطرفين مع أفضلية نسبية للفريق الإماراتي خاصة في المحاولات الهجومية على المرمى، لكنه لم يستطع ترجمة فرصه لأهداف سوى عند الدقيقة 78 عبر سعيد جمعة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم أفضلية العين ونشاطه هجومياً عبر تحركات محمد عبد الرحمن وبندر الأحبابي، وقد أهدر مهاجمه لابا كودجو فرصة محققة بعد البداية.

تواصل اللقاء في شوطه الثاني بنفس الوتيرة، وقد أضاع الفريقان عدة محاولات هجومية جيدة قبل أن ينجح جمعة في استغلال مواجهة فردية مع حارس مرمى الفريق الأوزبكي ليحرز هدف الفوز والتأهل للدور القادم.

وسيشارك العين ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه سيباهان الإيراني والسد القطري والنصر السعودي، وسيبدأ مبارياته بمواجهة سيباهان على ملعبه في الـ 11 من الشهر القادم.

والعين هو رابع الأندية الإماراتية في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020، إذ يشارك في دور المجموعات مباشرة كل من الشارقة بطل دوري الخليج العربي ومعه شباب الأهلي دبي والوحدة.