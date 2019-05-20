العين يسقط أمام استقلال طهران

سقط العين الإماراتي على أرضه أمام ضيفه استقلال طهران الإيراني بهدفٍ لاثنين في اللقاء الذي جرى على ملعب هزاع بن زايد لحساب الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا.

تقدم صاحب الضيافة بعد مرور 13 دقيقة على البداية عن طريق ماركوس بيرغ، إلا أن محمد دانشكر عادل النتيجة للضيوف بعد 9 دقائق.

وتقدم الإيرانيون مطلع الشوط الثاني عبر مرتضى تبريزي في الدقيقة 46.

بهذا الفوز، رفع استقلال طهران رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث للمجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد العين عند نقطتين في المركز الرابع والأخير، علماً بأن الفريقين غادرا البطولة بعد فشلهما في بلوغ الدور القادم.