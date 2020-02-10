الغموض يحيط بموعد عودة هازارد

يواصل إيدين هازارد نجم ريال مدريد، تنفيذ برنامجه التأهيلي من أجل العودة للملاعب وتعزيز تشكيلة المدرب زين الدين زيدان خلال المرحلة القادمة الحاسمة من الموسم.

وسلطت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية الضوء على مدى تحسن الحالة البدنية للدولي البلجيكي الذي يغيب عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي، بعدما تم تأجيل موعد عودته للمشاركة في المباريات أكثر من مرة.

وقالت الصحيفة أنه على الرغم من عودة هازارد للتدريبات الجماعية منذ يناير الماضي، إلا أنه لم يدخل قائمة الفريق حتى الآن، وهو ما يثير علامات استفهام عديدة حول موعد عودته.

وكان زيدان قد أكد عدة مرات على أن نجم تشيلسي السابق يواصل العمل من أجل استعادة لياقته، دون أن يشير إلى أي أعراض مقلقة يعاني منها.

وأضافت الصحيفة أن "زيزو" يرغب في تأهيل هازارد للمشاركة في المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن لم يتبقى إلا مباراتان فقط للملكي قبل استضافة بطل إنجلترا في مباراة الذهاب على ملعب سانتياغو بيرنابيو، وسيواجه فيهما كلاً من سيلتا فيغو وليفانتي يومي 16 و22 من الشهر الجاري ضمن منافسات الدوري الإسباني، وهي الفرصة الوحيدة لإدخال هازارد أجواء المباريات.

ومن المنتظر أن يستضيف ريال مدريد غريمه الإنجليزي ذهاباً يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير، على أن تقام مباراة الإياب في 17 مارس على ملعب الاتحاد.