الغموض يكتنف مستقبل خاميس مع ريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تطور جديد بشأن مصير خاميس رودريغيز لاعب وسط ريال مدريد.

وتم استبعاد الدولي الكولومبي من لقاء الملكي وإشبيلية ضمن المرحلة العشرين من الليغا، وبات بقاؤه في النادي غير مؤكد.

وأشارت الصحيفة الصادرة من العاصمة الإسبانية إلى أن العديد من الأندية تواصلت مع إدارة ريال مدريد لضم خاميس على سبيل الإعارة.

لكن مسؤولي الميرينغي يرفضون فكرة إعارة النجم الكولومبي، ويفضلون بيعه نهائياً، علماً بأنه انتقل إلى بايرن ميونيخ معاراً لمدة موسمين، لكن البافاري لم يضمه بشكل نهائي.

وأوضحت أن قلة العروض المقدمة لخاميس في الصيف أبقته في النادي، ليصبح ضمن قائمة المدرب زين الدين زيدان هذا الموسم.

ورغم الظهور بشكل مميز بداية الموسم، إلا أن الإصابات وتألق لاعبين آخرين جعلت خاميس يعود للاختفاء مع الملكي مجدداً.