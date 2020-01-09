الغيابات تضرب بايرن ميونيخ قبل مواجهة هيرتا برلين

أعلن هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونيخ استبعاد سيرج غنابري من التدريبات خلال معسكر الفريق الشتوي بقطر للإصابة.

ويعاني غنابري، من مشاكل في وتر العرقوب، إلا أنه لم يتخلص منها، حيث لم يستطع الركض خلال تدريبات أمس الأربعاء.

وقال فليك، في تصريحات للصحفيين، أن النجم الدولي الألماني لن يشارك في التدريبات خلال فترة المعسكر بقطر، كما ألمح إلى إمكانية غيابه عن مباراة هيرتا برلين، في 19 يناير الحالي، ضمن البوندسليغا، كإجراء احترازي.

كما ألمح فليك، إلى غياب كينغزلي كومان عن مباريات بايرن ميونيخ حتى نهاية الشهر الجاري، وهو ما يعني غيابه عن مواجهتي هيرتا برلين وشالكه.

المصائب لا تأتي فرادى، فمدرب بايرن ميونيخ سيفتقد خدمات يوشوا كيميتش، أمام نادي العاصمة الألمانية، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

ويحتل بايرن ميونيخ، المركز الثالث في الدوري الألماني، إذ يفصله عن لايبتزيغ المتصدر 4 نقاط.