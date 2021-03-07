الفرق الأوروبية تؤجل تصفيات أميركا الجنوبية لمونديال 2022

قرر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، السبت، تأجيل جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، والمقرر إقامتهما في وقت لاحق من الشهر الجاري، لعدم تيقن اللاعبين من إمكانية مشاركتهم مع منتخبات بلادهم بسبب القيود الخاصة بمكافحة جائحة كورونا.

وأوضح كونميبول أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "سيعمل على تحديد موعد جديد للمباريات بالتنسيق مع كونميبول والاتحادات الوطنية، وسيتم تحليل الخيارات المختلفة للمباريات قريباً".

وكان من المقرر إقامة الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات كأس العالم بأميركا الجنوبية يومي 25 و26 مارس ويوم 30 من الشهر ذاته، وكانت تتضمن مباراة قمة بين البرازيل والأرجنتين.

وأكدت أندية من بينها مانشستر سيتي وليفربول أنهما لن يسمحا للاعبيهم بالسفر لأنهم سيضطرون للدخول إلى العزل الطبي لدى عودتهم إلى بريطانيا، كما تدرس دول أخرى حظر مشاركة اللاعبين الدوليين مع منتخبات بلادهم.