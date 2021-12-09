الفرق المتأهلة لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 21-22

انتهت مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 بعدة مفاجآت مدوية، أبرزها خروج برشلونة وميلان وإشبيلية وبوروسيا دورتموند من هذا الدور.

وأمنت معظم الفرق الكبيرة والعريقة في القارة العجوز مقعداً لها في المراحل الإقصائية من البطولة، بانتظار القرعة التي ستقام في الثالث عشر من الشهر الجاري.

الفرق المتأهلة لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى: مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

المجموعة الثانية: ليفربول وأتلتيكو مدريد.

المجموعة الثالثة: أياكس وسبورتينغ لشبونة.

المجموعة الرابعة: ريال مدريد وإنتر ميلان.

المجموعة الخامسة: بايرن ميونيخ وبنفيكا.

المجموعة السادسة: مانشستر يونايتد، وفياريال أو أتالانتا.

المجموعة السابعة: ليل وريد بول سالزبورغ.

المجموعة الثامنة: يوفنتوس وتشيلسي.