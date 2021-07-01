الفوز بالكرة الذهبية حلم يراود دوناروما

كشف جيانلويجي دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا عن رغبته في الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب خلال مسيرته، بالإضافة إلى حلمه الأكبر بالحصول على جائزة الكرة الذهبية يوماً ما.

انتهى عقد صاحب الـ 22 عاماً مع ميلان مؤخراً، وبات الحارس قريباً جداً من الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وقال دوناروما في تصريحات إعلامية: “آمل أن ألعب لأطول فترة ممكنة، وحتى وصولي إلى 40 عاماً، هذا طموحي.

“هدفي هو الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب خاصة مع المنتخب، والحلم الأكبر هو الفوز بالكرة الذهبية، سأبذل قصارى جهدي ثم سنرى ما سيحدث”.

دوناروما سعيد بإثبات نفسه

ويعتقد الحارس الشاب الذي ساعد ميلان على التأهل لدوري أبطال أوروبا، أنه اكتسب المزيد من الاحترام بعد أن أثبت نفسه كلاعب أساسي في ملعب سان سيرو.

وتابع: “يمكنك أن تتعلم شيئاً جديداً كل يوم، لطالما اعتقدت أن العمل يؤتي ثماره، والعمل بتواضع وتضحية وشغف يجعل كل شيء أسهل".

وختم قائلاً: “لعبت في الدوري الإيطالي ست سنوات، أنال الآن مزيداً من الاحترام، صوتي أصبح مسموعاً، كما أن زملائي في الفريق يستمعون لي، يجب على حارس المرمى قيادة الدفاع، يجب أن ينقل الأمن والثقة دائماً”.

يذكر أن منتخب إيطاليا بقيادة دوناروما على موعد غداً مع مواجهة صعبة للغاية أمام نظيره البلجيكي في ربع نهائي بطولة يورو 2020، وقد يكون الفائز منها طرفاً في المباراة النهائية التي ستقام على ملعب ويمبلي.