أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين، عن القائمة النهائية لأفضل 3 حراس في العالم لعام 2019.

وضمت اللائحة النهائية كلاً من الألماني مارك أندريه تير شتيغين حارس برشلونة، والبرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول، والبرازيلي الأخر إيديرسون حارس مانشستر سيتي.

ويعد عملاق الريدز المرشح الأبرز والأوفر حظاً للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، وذلك بعد فوزه ببطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى المستوى المميز الذي قدمه طوال الموسم.