القبض على مشتبه به في سرقة منزل رياض محرز

احتجزت قوات الشرطة الإنجليزية شاباً بتهمة الاشتباه في اشتراكه بعملية السطو على منزل نجم مانشستر سيتي رياض محرز، وسرقة ممتلكات ثمينة.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن قوات الشرطة احتجزت شاباً في الثامنة والعشرين من العمر للاشتباه في التآمر لارتكاب عملية السطو المذكورة، وأوضحت أنه تم الإفراج عن هذا الشاب، لكن تحت قيد التحقيق.

وأشارت إلى أنه يعتقد أن هناك عصابة تعقبت محرز وهو يغادر منزله، ثم اقتحمته بعد رحيله لسرقته، إلى جانب منازل أخرى.

وأفادت أنه تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص بناءً على كاميرات المراقبة، لكن النجم الجزائري لم يتعرف على أي منهم.

يذكر أن شقة محرز تعرضت للسطو، وتم الاستيلاء على ممتلكات ومبالغ مالية تصل قيمتها بشكل كلي إلى 500 ألف جنيه استرليني.