الكأس الذهبية: قطر تتعادل مع بنما في افتتاح مشوارها

استهل منتخب قطر مشواره في بطولة كونكاكاف الكأس الذهبية بتعادل مثير مع نظيره البنمي بنتيجة 3-3 في اللقاء الذي شهده ملعب بي بي في آي كومباس بهيوستن الأميركية لحساب المجموعة الرابعة.

تناوب على تسجيل أهداف العنابي كلٌ من أكرم حسن عفيف (48)، والمعز علي عبد الله (54)، وحسن خالد الهيدوس (62 من ركلة جزاء).

أما أهداف البنميين فجاءت عن طريق رولاند بلاكبيرن (هدفان في الدقيقتين 51 و 58)، وإيريك دايفيس (77 من ركلة جزاء).

قطر تتعادل مع بنما في مواجهة في غاية الإثارة

وتميزت المباراة بإثارتها حيث تقدم القطريون بداية الشوط الثاني في الدقيقة 48 تحديداً، ليدرك منتخب بنما التعادل بعد 3 دقائق، قبل أن يتقدم العنابي مجدداً في الدقيقة 54، تبعه هدف آخر للمنتخب العربي بعد 8 دقائق، لكن الفريق المقابل تمكن من معادلة النتيجة مرة أخرى في الدقيقة 77.

بهذه النتيجة، تقاسم المنتخبان نقاط المواجهة ليحتلا سوياً المركز الثاني، فيما سحق منتخب هندوراس غريمه الغرينادي برباعيةٍ نظيفة ضمن المجموعة ذاتها ليعتلي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

وتقام منافسات الجولة القادم يوم السبت القادم، حيث يواجه منتخب قطر تحدياً أكثر سهولة أمام غرينادا، فيما يلاقي منتخب هندوراس نظيره البنمي.