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الكأس الذهبية: قطر تهزم هندوراس وتبلغ ربع النهائي

منشور 21 تمّوز / يوليو 2021 - 03:02
قطر إلى ربع النهائي
قطر إلى ربع النهائي

فاز منتخب قطر على نظيره الهندوراسي بهدفين دون رد على ملعب بي بي في آي كومباس ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ليبلغ ربع نهائي الكأس الذهبية كونكاكاف فجر الأربعاء.

جاء الهدفان في الدقيقتين 25 و90+4 عن طريق النجمين همام الأمين أحمد وعبد العزيز حاتم محمد عبد الله على التوالي.

وأهدر أكرم عفيف ركلة جزاء للعنابي في الدقيقة 41.

بهذا الانتصار، رفع بطل آسيا ومستضيف بطولة كأس العالم 2022 رصيده إلى 7 نقاط ليعتلي صدارة المجموعة متفوقاً على غريمه الهندوراسي الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ترتيب مجموعة قطر الرابعة النهائي:

  • قطر 7 نقاط
  • هندوراس 6 نقاط
  • بنما 4 نقاط
  • غرينادا دون نقاط
كلمات دالة:منتخب قطرمنتخب هندوراسبطولة كونكاكاف الكأس الذهبيةالكأس الذهبية

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