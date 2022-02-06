الكاميرون تعود أمام بوركينا فاسو وتظفر بالمركز الثالث في كأس إفريقيا

ظفر منتخب الكاميرون صاحب الضيافة بالمركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو بركلات الترجيح 5-3 السبت على ملعب أحمدو أهيدجو.

وقلب أصحاب الأرض تأخرهم بثلاثية نظيفة إلى تعادل بنتيجة 3-3.

تقدم البوركينابيون عبر ستيف ياجو في الدقيقة 24، وجاء الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين عندما مرر عيسى كابوري عرضية اصطدمت بالحارس أندريه أونانا لتعانق شباكه.

وأضاف جبريل أوتارا الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني (49).

لكن المنتخب الكاميروني استيقظ في الدقائق العشرين الأخيرة وسجل ثلاثية حملت توقيعي ستيفن باهكوين في الدقيقة 71 وفينسينت أبو بكر (هدفان) في الدقيقتين 85 و87.

ولجأ المنتخبان بالتالي إلى ركلات الترجيح لفض تعادلهما.

سجل لـ الكاميرون أبو بكر ونيكولاس مومي نغاماليو وكارل توكو إيكامبي وبيير مالونغ وأمبرويسي آويونغو.

فيما أهدر إبراهيم توري لبوركينا فاسو مقابل تسجيل عيسى كابوري وجبريل أوتارا وستيف ياجو، وأضاع إبراهيم بلاتي توري.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره السنغالي ليلة الأحد في نهائي البطولة على ملعب بول بيا.