الكبار يفوزون في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر

شهدت الجولة الافتتاحية من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 فوز المنتخبات الكبيرة إجمالاً، باستثناء إسبانيا التي تعادلت مع اليونان.

ففي المجموعة العاشرة، سحقت ألمانيا ضيفتها آيسلندا 3-0، وسجل الأهداف ليون غوريتسكا وكاي هافيرتس وإيلكاي غوندوغان.

في المجموعة التاسعة، اكتسحت إنجلترا ضيفها سان مارينو بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها كلٌ من جيمس وارد براوس ودومينيك كالفيرت ليوين (ثنائية) ورحيم ستيرلينغ وأولي واتكينز.

وفي المجموعة الثالثة، فازت إيطاليا على آيرلندا الشمالية بهدفين دون رد جاءا عن طريق دومينيكو بيراردي وتشيرو إيموبيلي.

ولحساب المجموعة الثانية، تعادلت إسبانيا مع ضيفتها اليونان بهدفٍ لمثله، سجل للماتادور ألفارو موراتا، وعادل آنستاسيوس باكاسيتاس للضيوف.

ضمن المجموعة ذاتها، تغلبت السويد على جورجيا بهدف نظيف سجله فيكتور كلايسون.