الكشف عن أسباب فشل انتقال ديبالا إلى إنجلترا

كشف وكيل أعمال باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، الأسباب وراء فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام هذا الصيف.

ودخل وكلاء الدولي الأرجنتيني في مفاوضات مع الناديين سابقاً وفقاً للتقارير، قبل أن تنهار الصفقتان بسبب.

وقال وكيل ديبالا لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية: "صحيح أني تحدثت مع نادٍ إنجليزي، لكن المحادثات عن مشكلة في العمولة غير صحيحة، المشكلة كانت بين الناديين.

"لا صحة أيضاً لوجود رحلة مقررة إلى باريس، يحتاج ديبالا للاستمتاع باللحظة، لنرى ما سيجلبه المستقبل".

وربطت التقارير ديبالا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، أو إنتر في صفقة تبادلية مع مهاجمه ماورو إيكاردي.

ولم يشارك المهاجم الأرجنتيني في مباراة يوفنتوس أمام بارما 1-0، فيما دفع الجهاز الفني بمواطنه غونزالو هيغواين أساسياً.