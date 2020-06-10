الكشف عن أكثر المهاجمين فعالية واستبعاد ميسي وبنزيمة

كشف موقع "أوبتا" المتخصص في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية، عن قائمة أكثر المهاجمين فعالية أمام المرمى في الدوريات الخمسة الكبرى.

واعتمد الموقع في تحديد فعالية كل لاعب أمام المرمى، على النسبة المئوية للفرص التي يحولها كل مهاجم إلى أهداف.

ولتجنب الارتباك في تقييم اللاعبين، اعتبر"أوبتا" أن الفرصة السانحة لتسجيل الهدف، هي تلك التي يكون فيها من المعقول توقع هدف من المهاجم، عندما ينفرد بالحارس، وعندما يسدد الكرة من مسافة قريبة جداً من المرمى.

وشهدت القائمة التي ضمت 20 لاعباً، تواجد عدة نجوم، أبرزهم كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، الذي حل في المركز السابع بفعالية بلغت 68 بالمئة، ومحمد صلاح، جناح ليفربول، الذي حل في المرتبة الـ 13، بنسبة 61.9 بالمئة.

أما الصدارة، فكانت من نصيب لاعب مغمور يدعى روفين هينينغز، ويلعب في فورتونا دوسلدورف، الذي يقبع في المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الألماني.

وسجل هينينغز هذا الموسم، 13 هدفاً من 17 محاولة سانحة، بفعالية وصلت إلى نسبة 76.5 بالمئة.

وحل نجم ليون، موسى ديمبيلي، في المركز الثاني، بفعالية أمام المرمى بلغت 72 بالمئة، ومن بعده مهاجم أتالانتا، يوسيب إيليتشيش، بنسبة 70 بالمئة.

والمثير أن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني، ووصيفه كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، لم يدخلا القائمة.