الكشف عن الشعار الجديد لكأس العالم قطر 2022

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 بقطر، عن شعار البطولة المنتظر، خلال حفل تم إقامته مساء الثلاثاء.

ويتمثل في الشعار الجديد الكثبان الرملية المتموجة، بالإضافة إلى رقم 8 نسبةً إلى الملاعب الثمانية التي ستستضيف البطولة، ورمز اللانهاية.

ويظهر في الجزء العلوي للشعار، طبيعة الحركة المرنة التي يتميز بها الشال الذي يتم ارتدائه في الشتاء، خاصة في المناطق العربية.

ومن المنتظر أن تكون النسخة القادمة من البطولة، أول مونديال يتم إقامته في شهري نوفمبر وديسمبر، نتيجة الأجواء الصيفية الحارة في قطر.

وسيكون الخط الرسمي للبطولة، مستوحى من الخط العربي القديم، مدموجاً مع الخط الآسيوي ليعبر عن أصالة المكان والحدث.

يذكر ان هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة عربية بطولة كأس العالم.